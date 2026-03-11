На набережной Смоленки столкнулись восемь авто

Предварительной причиной аварии мог стать гололед.

На Васильевском острове в Петербурге утром 11 марта произошло массовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

На набережной реки Смоленки столкнулись восемь автомобилей. Предварительной причиной аварии мог стать гололед. К настоящему времени движение на участке свободно. Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер