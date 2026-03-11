  1. Главная
Сегодня, 9:39
На набережной Смоленки столкнулись восемь авто

Предварительной причиной аварии мог стать гололед.

На Васильевском острове в Петербурге утром 11 марта произошло массовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". 

На набережной реки Смоленки столкнулись восемь автомобилей. Предварительной причиной аварии мог стать гололед. К настоящему времени движение на участке свободно. Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: смертельная авария с автобусом в Колпино обернулась уголовным делом по ст. 264 УК РФ. Водитель общественного транспорта, разворачиваясь по зеленому сигналу светофора, не пропустил машину Opel Astra, которая двигалась во встречном направлении. Погиб пассажир легковушки, ее владелец госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, набережная реки смоленки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

