  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смертельная авария с автобусом в Колпино обернулась уголовным делом
Сегодня, 11:55
217
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Смертельная авария с автобусом в Колпино обернулась уголовным делом

0 0

Задержан водитель общественного транспорта, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ после смертельного ДТП в Колпино. Как сообщили в МВД России, 9 марта в Понтонном проезде 57-летний водитель пассажирского автобуса МАЗ, разворачиваясь по зеленому сигналу светофора, не пропустил машину Opel Astra, которая двигалась во встречном направлении. 

Управлявшего иномаркой госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, как и его 22-летнего пассажира. Последний скончался в медицинском учреждении от полученных травм. Задержан водитель автобуса, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в выходные в регионе произошло около 1,5 тыс. ДТП. Травмы получили более 40 человек, погибли четверо.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии