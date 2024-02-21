Смертельная авария с автобусом в Колпино обернулась уголовным делом

Задержан водитель общественного транспорта, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ после смертельного ДТП в Колпино. Как сообщили в МВД России, 9 марта в Понтонном проезде 57-летний водитель пассажирского автобуса МАЗ, разворачиваясь по зеленому сигналу светофора, не пропустил машину Opel Astra, которая двигалась во встречном направлении.

Управлявшего иномаркой госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, как и его 22-летнего пассажира. Последний скончался в медицинском учреждении от полученных травм. Задержан водитель автобуса, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в выходные в регионе произошло около 1,5 тыс. ДТП. Травмы получили более 40 человек, погибли четверо.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти