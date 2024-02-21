  1. Главная
В выходные в Петербурге и Ленобласти произошло около 1,5 тыс. ДТП
Сегодня, 9:38
В выходные в Петербурге и Ленобласти произошло около 1,5 тыс. ДТП

Травмы получили более 40 человек, погибли четверо.

В Госавтоинспекции поделились статистикой по ДТП в Петербурге и Ленобласти за период с 6 по 9 марта. 

В городе произошло 1187 аварий, люди пострадали в 26 из них. Травмы получили 29 человек (пятеро детей), погибли двое. А в области случилось 302 ДТП, с пострадавшими – восемь аварий. Были ранены 12 человек (двое детей), скончались двое пострадавших. По всем фактам полицейские проводят проверки. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП в Металлострое пострадал 11-летний ребенок. Авария произошла накануне, 9 марта, на Полевой улице. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на мальчика. В результате его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

