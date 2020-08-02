Водитель Hyundai сбил ребенка в Металлострое

В результате пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Металлострое, в которой пострадал 11-летний ребенок. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 9 марта на Полевой улице.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на мальчика, находившегося вне зоны пешеходного перехода. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

Ранее на Piter.TV: в поселке Ушаки в Ленобласти экипаж ДПС сбил женщину с ребенком при обгоне грузовика. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, полицейские ехали со скоростью 90-100 км/ч при разрешенных на участке 60 км/ч.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти