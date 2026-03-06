  1. Главная
Сегодня, 9:50
247
В поселке Ушаки экипаж ДПС сбил женщину с ребенком

Полицейские ехали со скоростью 90-100 км/ч при разрешенных на участке 60 км/ч.

На трассе М-10 "Россия" под Тосно в Ленобласти накануне произошло ДТП с экипажем ДПС. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный Контроль СПБ | ЛО". 

По словам очевидцев, полицейские ехали в поселке Ушаки со скоростью 90-100 км/ч при разрешенных на участке 60 км/ч. Водитель при обгоне грузовика сбил женщину с ребенком. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в ГУ МВД России по региону. 

Ни водитель, ни пассажир ДПС машины не включил ни аварийный сигнал, ни люстру. А также не выставил табличку о ДТП. Сначала с полосы ближе к матери ребенка подвинули, но потом зачем-то ребенка убрали на обочину.

Tg-канал "Дорожный Контроль СПБ | ЛО"

Детали происшествия устанавливаются, правоохранители организовали проверку. 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту ДТП с пострадавшим ребенком на Народного Ополчения возбуждено уголовное дело. 

Видео: Telegram / Дорожный Контроль СПБ | ЛО

