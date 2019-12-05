  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По факту ДТП с пострадавшим ребенком на Народного Ополчения возбуждено уголовное дело
Сегодня, 13:13
174
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

По факту ДТП с пострадавшим ребенком на Народного Ополчения возбуждено уголовное дело

0 0

Мальчика госпитализировали в больницу с серьезными травмами, ему оказывается медицинская помощь.

Следователи Кировского района Петербурга возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ после ДТП на проспекте Народного Ополчения. Об этом рассказали в СК РФ 5 марта. 

Напомним, 4 марта 25-летний мужчина на электровелосипеде сбил четырехлетнего мальчика, который шел по тротуару. Пострадавшего госпитализировали в больницу с серьезными травмами, ему оказывается медицинская помощь. 

Следственные мероприятия продолжаются, все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: задержан водитель грузовика, который скрылся после смертельного ДТП под Петербургом. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: дтп, проспект народного ополчения
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии