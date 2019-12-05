По факту ДТП с пострадавшим ребенком на Народного Ополчения возбуждено уголовное дело

Мальчика госпитализировали в больницу с серьезными травмами, ему оказывается медицинская помощь.

Следователи Кировского района Петербурга возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ после ДТП на проспекте Народного Ополчения. Об этом рассказали в СК РФ 5 марта.

Напомним, 4 марта 25-летний мужчина на электровелосипеде сбил четырехлетнего мальчика, который шел по тротуару. Пострадавшего госпитализировали в больницу с серьезными травмами, ему оказывается медицинская помощь.

Следственные мероприятия продолжаются, все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

