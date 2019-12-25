Электровелосипед сбил ребенка на Народного Ополчения

Ребенок получил серьезные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

В среду, 4 марта, в 20:05, возле дома №115 на проспекте Народного Ополчения, 25-летний мужчина, двигаясь на электровелосипеде kugookirin, столкнулся с мальчиком 2021 года рождения, гуляющим по пешеходному тротуару вместе с матерью. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ребенок получил серьезные повреждения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.30 КоАП РФ. Проводится проверка обстоятельств происшествия.

