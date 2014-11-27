В ДТП с перевернувшимся грузовиком на КАД Петербурга погиб человек

Грузовик опрокинулся и полностью заблокировал проезд, спровоцировав пробку длиной более 7 километров.

ДТП с "перевертышем" собрало многокилометровый затор на кольцевой автодороге Петербурга в районе вантового моста. Авария оказалась смертельной.

На съезде с внешнего кольца КАД на Октябрьскую набережную опрокинулся грузовик, сообщил днем 2 марта читатель "Фонтанки". Машина легла поперек дороги, полностью заблокировав проезд. На месте работают сотрудники ГИБДД, а на КАД выстроилась многокилометровая очередь из машин. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в 15:01 поступила информация, что на 55-м километре внешнего кольца КАД, на съезде на Октябрьскую набережную, автомобиль наехал на барьерное ограждение и перевернулся. Погиб один человек. Съезд перекрыт.

По данным "Яндекс.Пробок", затор на внешнем кольце тянется больше 7 километров, начинаясь почти от Шушар. Также в сторону КАД из области стоит Софийская улица. Кроме внешнего кольца КАД от Московского шоссе до Октябрьской набережной, плотно и на внутреннем кольце от Мурманского шоссе до вантового. Также плотные пробки скопились на Ивановской и Народной улицах в сторону выезда из города, на подъездах к Ивановской, особенно на улице Бабушкина и проспекте Обуховской Обороны, на Мурманском шоссе от въезда в город до пересечения с проспектом Большевиков. На Колтушском шоссе у развязки с КАД, особенно на выезд из Петербурга, на проспекте Энгельса в обе стороны, особенно на пересечении с Суздальским проспектом.

Фото: Яндекс Карты