Ford загорелся на Крестовском острове

В ночь на 24 февраля на Крестовском острове в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в автомобиле. Согласно сообщению городского подразделения МЧС, сигнал о возгорании поступил в 01:17 на адрес: проспект Динамо, дом 4. Полностью сгорела машина марки Ford.

Для ликвидации огня были направлены два пожарных экипажа, состоящих из десяти сотрудников МЧС. Им удалось справиться с огнем к 01:52 ночи. Пострадавших в результате происшествия не оказалось.

Пользователи соцсетей дополнили публикацию, пояснив, что авто было полностью уничтожено огнём напротив ресторана "Рыба моей мечты" на проспекте Динамо.

