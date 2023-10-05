Женщина погибла во время пожара на Витебском

Первоначально борьба с огнем велась силами дополнительного расчета №1-БИС.

Утром 24 февраля в Московском районе Петербурга, на Витебском проспекте, дом 31, корпус 4, вспыхнул крупный пожар, ставший причиной гибели человека, сообщают представители пресс-службы ГУ МЧС по городу.

Сообщение о ЧП поступило около 5:00. Огонь охватил две квартиры общей площадью порядка 80 кв.м., а также перекинулся на соседнюю парадную, где было повреждено ещё примерно 14 кв.м.

Первоначально борьба с огнем велась силами дополнительного расчета №1-БИС. После локализации пожара в 6:34 интенсивность работ была снижена до обычного номера 1. Из опасной зоны эвакуировано 30 жителей дома. Трагедия привела к гибели жителя Петербурга, женщина получила травмы и доставлена в больницу.

Фото: Piter.TV