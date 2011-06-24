На ресепшене апарт-отеля в Кировском районе Петербурга загорелась кофе-машина

Огнём повреждена обстановка площадью около 3 кв.м.

Утром пятницы, 13 февраля, в Кировском районе Петербурга произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Возгорание произошло в кофейной машине на ресепшене 12-этажного апартамент-отеля, находящегося на дороге на Турухтанные острова. Огнём повреждена обстановка площадью около 3 кв.м.

Сообщение о происшествии поступило сотрудникам экстренных служб в 06:50. К ликвидации пожара приступили незамедлительно, завершив работу к 07:30. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Piter.TV