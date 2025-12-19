На Лесном проспекте вспыхнул пожар в вагоне электрички

Предварительно установлено, что никто не пострадал.

В кабине электрички, находившейся на путях железнодорожного депо Петербург-Финляндский, случился пожар. Информация поступила от представителей Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Вечером 5 февраля, ориентировочно в 23:40, в парке локомотивного хозяйства зафиксировано возгорание головного вагона поезда модели ЭТ2М. Предварительно установлено, что никто не пострадал, сообщили представители железнодорожной службы.

Данный инцидент никак не отразился на графике движения поездов, пламя было оперативно потушено сотрудниками экстренных служб в 0:18. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются компетентные органы.

Ранее мы сообщили о том, что пожар вспыхнул в коридоре девятикомнатной квартиры на Литейном.

Фото: Piter.TV