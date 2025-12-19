Пожар вспыхнул в коридоре девятикомнатной квартиры на Литейном

Возгорание успешно ликвидировано в 04:09 силами 20 сотрудников МЧС, задействовавших 4 единицы спецтехники.

В среду, 4 февраля, в 03:53, спасатели получили сообщение о возгорании в доме №24 на Литейном проспекте в Центральном районе Северной столицы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горение обстановки произошло в коридоре девятикомнатной квартиры, площадь которого составляет 20 кв.м. Огонь охватил всего лишь 1 "квадрат".

Возгорание успешно ликвидировано в 04:09 силами 20 сотрудников МЧС, задействовавших 4 единицы спецтехники. Данные о жертвах и пострадавших отсутствуют.

Фото: Piter.TV