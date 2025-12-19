С места пожара на Сиверском шоссе эвакуированы два человека

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и выясняют подробности случившегося.

Утром 2 февраля в поселке Вырица, расположенном в Гатчинском районе Ленинградской области, произошел пожар в одноэтажном деревянном четырехквартирном доме на Сиверском шоссе. Как информрует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, пламя распространилось на первый и второй этажи строения.

Сотрудники пожарной службы оперативно прибыли на место происшествия и быстро справились с открытым огнем. Во время тушения были эвакуированы двое жильцов дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и выясняют подробности случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что в Сестрорецке горели 7 бытовок.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области