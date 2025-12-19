В Сестрорецке горели 7 бытовок

Пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано.

Утром 2 февраля, в 06:07, поступила информация о возгорании по адресу: Курортный район, город Сестрорецк, улица Максима Горького, дом №2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Горели 7 из 16 расположенных по указанному адресу бытовок площадью 3×6 метров каждая, огонь охватил всю площадь помещений.

Ликвидация возгорания завершилась в 07:04. Пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано. При тушении пожара силами МЧС задействовано 3 единицы специальной техники и 15 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что электроскутер загорелся на Загородном. Огнём были повреждены легковоспламеняющиеся элементы. Спустя примерно 20 минут пожар удалось потушить. Информация о пострадавших отсутствует. Для ликвидации возгорания сотрудники МЧС задействовали 2 единицы спецтехники и 9 спасателей.

Фото: Piter.TV