Электроскутер загорелся на Загородном

В ночь на 30 января, в 0:51, поступило сообщение о возгорании на Загородном проспекте рядом с домом №10. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербуру.

Огнём были повреждены легковоспламеняющиеся элементы электроскутера. Спустя примерно 20 минут пожар удалось потушить.

Информация о пострадавших отсутствует. Для ликвидации возгорания сотрудники МЧС задействовали 2 единицы спецтехники и 9 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что в школе на Нерчинской загорелась электрическая сушилка. Учеников эвакуировали. Предварительные сведения свидетельствуют, что очаг возгорания возник в женской раздевалке спортивного зала из-за электрической сушилки для рук, которую использовали для сушки брюк. Огонь был ликвидирован силами находящихся в помещении людей до прибытия спасателей.

Фото: Piter.TV