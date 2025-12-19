  1. Главная
В школе на Нерчинской загорелась электрическая сушилка. Учеников эвакуировали
Сегодня, 12:35
124
Пострадавшие отсутствуют.

Утром в четверг, 29 января, в здании школы № 693, расположенной на улице Нерчинского в Невском районе, вспыхнул пожар. Пользователи соцсетей опубликовали информацию о проведении экстренной эвакуации учащихся и преподавателей.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники МЧС, приступившие к ликвидации огня. Предварительные сведения свидетельствуют, что очаг возгорания возник в женской раздевалке спортивного зала из-за электрической сушилки для рук, которую использовали для сушки брюк. Огонь был ликвидирован силами находящихся в помещении людей до прибытия спасателей.

Пострадавшие отсутствуют. Школьников временно разместили в близлежащем учебном заведении. 

Фото: Piter.TV

