В квартире на Маршала Захарова полыхала кухня
Сегодня, 13:31
Полностью справиться с огнем удалось к 12:34.

Сегодня, 28 января, в Красносельском районе Петербурга вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире, расположенной в доме №50, корпус 1 на улице Маршала Захарова, поступило в службу спасения в 12:05.

Площадь пожара на кухне составила 4 кв.м. На ликвидацию огня были направлены 2 машины и команда из 10  спасателей. Полностью справиться с огнем удалось к 12:34.

Предварительные данные свидетельствуют, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Салова полностью выгорело одноэтажное здание. В 10:40 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня принимали участие 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

