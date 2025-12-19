На улице Салова полностью выгорело одноэтажное здание

Сведения о пострадавших не поступали.

Во Фрунзенском районе Петербурга сегодня утром произошел пожар в одноэтажном здании. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о возгорании в доме 36 по улице Салова поступила в дежурную часть 27 января в 09:44.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые установили, что в одноэтажное здание размером 7х7 горело по всей площади.

В 10:40 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. Втушении огня принимали участие 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

