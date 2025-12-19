Пожар в "двушке" на Варшавской потушили за 30 минут

Инцидент завершился благополучно: никто не пострадал.

В понедельник, 26 января, в Московском районе Петербурга произошёл пожар в жилом здании. Заявка о возгорании в квартире по адресу: Варшавская улица, дом 31, поступила операторам экстренных служб в 12:37, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Судя по информации компетентных ведомств, очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире, площадь поражения огнем составила примерно один квадратный метр. Спасатели отреагировали незамедлительно.

Примерно через 30 минут пожар был полностью ликвидирован силами 15 пожарных, использовавшими 3 единицы специализированной техники. Инцидент завершился благополучно: никто не пострадал.

Фото: Piter.TV