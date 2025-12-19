  1. Главная
На КАД сгорел Chevrolet
Сегодня, 9:05
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На КАД сгорел Chevrolet

К 08:15 пожар был полностью устранён.

Утром 26 января, в 08:00, поступило сообщение о возгорании на съезде с кольцевой автодороги (КАД), внешняя сторона, на Новоприозерское шоссе в Выборгском районе. Огнём повреждены легковоспламеняющиеся элементы автомобиля марки Chevrolet,  сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

К 08:15 пожар был полностью устранён. Пострадавших и травмированных в результате инцидента не зарегистрировано.

При ликвидации возгорания работали сотрудники МЧС: 2 единицы специализированной техники и 10 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что на Ивана Куликова загорелись 3 бытовки. Огонь охватил 3 из 14 расположенных рядом бытовок размерами 2,5 х 6 метров, общая площадь горения составила 32 кв.м. Спустя час, в 06:24, пламя было успешно потушено. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.     

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
