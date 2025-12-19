На КАД сгорел Chevrolet

К 08:15 пожар был полностью устранён.

Утром 26 января, в 08:00, поступило сообщение о возгорании на съезде с кольцевой автодороги (КАД), внешняя сторона, на Новоприозерское шоссе в Выборгском районе. Огнём повреждены легковоспламеняющиеся элементы автомобиля марки Chevrolet, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

К 08:15 пожар был полностью устранён. Пострадавших и травмированных в результате инцидента не зарегистрировано.

При ликвидации возгорания работали сотрудники МЧС: 2 единицы специализированной техники и 10 спасателей.

Фото: Piter.TV