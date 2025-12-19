На Ивана Куликова загорелись 3 бытовки

Спустя час, в 06:24, пламя было успешно потушено.

Утром 26 января, в 05:34, поступила информация о возгорании в Красносельском районе на улице Ивана Куликова, д. 21, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Огонь охватил 3 из 14 расположенных рядом бытовок размерами 2,5 х 6 метров, общая площадь горения составила 32 кв.м. Спустя час, в 06:24, пламя было успешно потушено. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.

Для тушения пожара были задействованы силы МЧС: 3 единицы специальной техники и пятнадцать сотрудников ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в подвале на Седова загорелся мусор. Для тушения огня и предотвращения распространения пламени были задействованы силы МЧС: 2 единицы специальной пожарной техники и команда из 10 спасателей.

Фото: Piter.TV