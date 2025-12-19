В подвале на Седова загорелся мусор

Пожар был успешно потушен спустя полчаса, в 09:52.

Утром 23 января, в 09:29, экстренные службы получили уведомление о возгорании на улице Седова, дом 80, расположенного в Невском районе. Огонь охватил мусор в подвальном помещении здания, заняв площадь около 2 кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Пожар был успешно потушен спустя полчаса, в 09:52. К счастью, сведений о жертвах или пострадавших в результате происшествия не поступало.

Для тушения огня и предотвращения распространения пламени были задействованы силы МЧС: 2 единицы специальной пожарной техники и команда из 10 спасателей.

Фото: Piter.TV