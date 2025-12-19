В поселке Солнечное горел частный дом с мансардой

Сообщение о возгорании частного дома в поселке Солнечное Курортного района Петербурга, расположенного по адресу: ул. Вокзальная, д. 12, поступило вечером 20 января в 21:16.
Дом представляет собой одноэтажное строение с мансардой общей площадью 300 кв.м., охваченное огнем полностью.
Огонь был успешно потушен спустя полтора часа, в 23:00. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. В тушении возгорания принимали участие силы МЧС: привлечено 3 единицы спецтехники и 14 спасателей.
Фото: Piter.TV
