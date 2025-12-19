Пожар в трех эллингах в Кронштадте тушили по повышенному номеру 1-БИС

Для борьбы с огнем были задействованы 7 специализированных машин и привлечены усилия 34 бойцов противопожарной службы.

Вечером 1 января в Кронштадтском районе Петербурга вспыхнул пожар в эллингах, для ликвидации которого потребовалось привлечение сил повышенной категории сложности. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу, сигнал о происшествии поступил в службу спасения в ночь на первое января в 22:36 минут. Огонь охватил три эллинга площадью 10 на 10 метров каждый.

Спасатели незамедлительно прибыли на место события и оценили ситуацию как критичную. Через некоторое время, в 22:53, была объявлена повышенная категория пожара №1-БИС. Уже спустя полтора часа — в 00:14 минут — пламя удалось ограничить и предотвратить распространение, а окончательно справиться с огнем сотрудникам пожарной службы удалось лишь к 1:30.

По данным ведомства, жертв и пострадавших среди людей не зафиксировано. Для борьбы с огнем были задействованы 7 специализированных машин и привлечены усилия 34 бойцов противопожарной службы.

Фото: Piter.TV