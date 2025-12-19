В Клочковом переулке загорелась дощатая бытовка

Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

В воскресенье, 1 января, днем в Невском районе Петербурга возник пожар. Инцидент произошел в здании, расположенном по адресу Клочков переулок, дом 12. Об этом информируют представители ГУ МЧС РФ по городу.

Cигнал о возгорании поступил в 15:53. Загорелась деревянная бытовка размерами 2×6 метров, где огонь распространялся по всей площади строения. Спустя 11 минут, в 16:04, пожар был полностью ликвидирован.

Сообщений о пострадавших в результате происшествия не поступало. На место происшествия оперативно выехали 2 пожарные машины и 10 спасателей.

Фото: Piter.TV