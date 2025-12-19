На Ультрамариновой улице вспыхнул пожар в "однушке"

Происходило открытое горение мебели и предметов интерьера в однокомнатной квартире общей площадью 12 кв.м.

Сообщение о возгорании на Ультрамариновой улице, дом №4 в Невском районе Петербурга поступило 1 января в 01:46, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу

Происходило открытое горение мебели и предметов интерьера в однокомнатной квартире общей площадью 12 кв.м., огонь распространился на 4 кв.м. помещения.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками пожарной службы в 02:12 ночи. Данные о возможных жертвах и пострадавших отсутствуют. В тушении огня участвовали 10 спасателей и 2 единицы специализированной техники.

Фото: Piter.TV