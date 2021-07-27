Пожар в гараже на Софийской потушили за полчаса

Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших.

Во вторник, 30 декабря, в гараже на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 14:17, сообщил "Петербург2" со ссылкой на в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу и Лениобласти.

Огнём был охвачен второй этаж двухэтажного гаража размером 6×8 метров. Площадь горения составила 15 кв.м, пламя повредило внутреннее имущество помещения. Благодаря быстрому реагированию спасателей огонь не перекинулся на соседние сооружения.

На место ЧП оперативно направили 3 единицы пожарной техники и 14 сотрудников МЧС. Совместными усилиями пожар был полностью ликвидирован уже к 14:52. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших.

Специалистами проводится экспертиза для установления точной причины возгорания. Пока известно, что благодаря профессиональным действиям экстренных служб последствия пожара сведены к минимуму, распространение огня предотвращено.

Пресс-служба ГУ МЧС подтвердила, что ликвидация последствий пожара завершена, территория осмотрена, угрозы окружающим постройкам нет.

Фото: Piter.TV