В Выборгском районе Петербурга женщина пострадала при пожаре в квартире

Пожар в доме на Новолитовской улице привел к госпитализации петербурженки.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга при пожаре в жилом доме пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 29 декабря в 18:28. Пожар произошел в трехкомнатной квартире дома №9 на улице Новолитовской. По данным МЧС, огонь распространился на площадь около одного квадратного метра.

Пожар был ликвидирован в 18:59. В результате происшествия женщина получила травмы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены три единицы пожарно-спасательной техники и 15 сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV