Мощный пожар на набережной реки Екатерингофки локализован

В Кировском районе Петербурга локализовали мощный пожар. Напомним, возгорание возникло 26 декабря в 12:16 на набережной реки Екатерингофки. В здании размером 20 на 100 метров полыхало на площади 300 "квадратов".

В 12:46 пожару присвоили номер 1-БИС, к 13:31 от него отказались. В 14:11 ликвидировали открытое горение. Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. Тушили огонь 27 спасателей и шесть единиц техники.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер