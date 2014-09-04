  1. Главная
Сегодня, 15:48
Мощный пожар на набережной реки Екатерингофки локализован

В здании размером 20 на 100 метров полыхало на площади 300 "квадратов".

В Кировском районе Петербурга локализовали мощный пожар. Напомним, возгорание возникло 26 декабря в 12:16 на набережной реки Екатерингофки. В здании размером 20 на 100 метров полыхало на площади 300 "квадратов". 

В 12:46 пожару присвоили номер 1-БИС, к 13:31 от него отказались. В 14:11 ликвидировали открытое горение. Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. Тушили огонь 27 спасателей и шесть единиц техники. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала подозреваемую в поджоге машины в Мурино. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: кировский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

