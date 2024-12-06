Пожар в Кировском районе тушат по повышенному рангу

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кировском районе Петербурга днем 26 декабря произошел мощный пожар. На набережной реки Екатерингофки, 37, полыхает здание размером 20 на 50 метров, рассказали в МЧС России.

Информация о возгорании поступила спасателям в 12:16. Площадь пожара составляет 100 "квадратов". В 12:46 ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации огня привлечены 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер