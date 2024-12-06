  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:59
99
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в Кировском районе тушат по повышенному рангу

0 0

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кировском районе Петербурга днем 26 декабря произошел мощный пожар. На набережной реки Екатерингофки, 37, полыхает здание размером 20 на 50 метров, рассказали в МЧС России. 

Информация о возгорании поступила спасателям в 12:16. Площадь пожара составляет 100 "квадратов". В 12:46 ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации огня привлечены 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: пожар заставил жильцов дома на Октябрьской набережной прыгать из окон. В квартире полыхала обстановка на 20 "квадратах". 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: кировский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии