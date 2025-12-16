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Во время пожара на Некрасова эвакуировали 25 человек
Сегодня, 15:48
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Во время пожара на Некрасова эвакуировали 25 человек

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В пятиэтажном жилом здании на площади 20 квадратных метров полыхало подсобное помещение.

В Центральном районе днем 8 июня произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на улице Некрасова, 28, поступила на пульт спасателей в 13:32. В пятиэтажном жилом здании на площади 20 квадратных метров полыхало подсобное помещение площадью 30 квадратных метров. Потушили огонь в 14:22. 

Из опасной зоны были эвакуированы 25 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 19 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества.

Пресс-служба ГУ МЧС России по городу 

Ранее на Piter.TV: в Бокситогорске пожарные спасли четверых человек из горящего дома. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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