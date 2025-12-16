Во время пожара на Некрасова эвакуировали 25 человек

В Центральном районе днем 8 июня произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на улице Некрасова, 28, поступила на пульт спасателей в 13:32. В пятиэтажном жилом здании на площади 20 квадратных метров полыхало подсобное помещение площадью 30 квадратных метров. Потушили огонь в 14:22.
Из опасной зоны были эвакуированы 25 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 19 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества.
Пресс-служба ГУ МЧС России по городу
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Фото: Piter.TV
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