Во время пожара на Некрасова эвакуировали 25 человек

В пятиэтажном жилом здании на площади 20 квадратных метров полыхало подсобное помещение.

В Центральном районе днем 8 июня произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Некрасова, 28, поступила на пульт спасателей в 13:32. В пятиэтажном жилом здании на площади 20 квадратных метров полыхало подсобное помещение площадью 30 квадратных метров. Потушили огонь в 14:22.

Из опасной зоны были эвакуированы 25 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 19 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. Пресс-служба ГУ МЧС России по городу

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Фото: Piter.TV