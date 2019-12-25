Пожар заставил жильцов дома на Октябрьской набережной прыгать из окон

По информации МЧС России, в квартире полыхала обстановка на 20 "квадратах".

В Невском районе Петербурга днем 25 декабря произошел пожар. Возгорание возникло в бывшем общежитии на Октябрьской набережной.

Чтобы спастись, жильцы выпрыгивали из окон здания, передает 78.ru. По информации МЧС России, в квартире полыхала обстановка на 20 "квадратах". Пока ликвидировано открытое горение. Сведений о пострадавших нет. Тушат огонь 15 спасателей и три единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

