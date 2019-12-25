Найдено тело второго погибшего при пожаре на Правобережном рынке

На данный момент следователи проводят тщательное исследование места происшествия, которое позволит назначить соответствующие судебно-экспертные проверки и детально восстановить картину событий.

Во время обследования разрушенных конструкций сгоревшего Правобережного рынка в Невском районе Петербурга обнаружены останки второго погибшего, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Крупный пожар на рынке вспыхнул 10 декабря 2025 года. Ранее, после окончания борьбы с огнем, на месте трагедии нашли тело женщины. Директор рынка был немедленно привлечен к уголовной ответственности за предоставление услуг, угрожавших жизни и здоровью граждан, что привело к смертельному исходу.

На данный момент следователи проводят тщательное исследование места происшествия, которое позволит назначить соответствующие судебно-экспертные проверки и детально восстановить картину событий. Расследование остается открытым, продолжается сбор доказательств и фактов, необходимых для объективного рассмотрения дела.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу