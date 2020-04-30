  1. Главная
При пожаре в квартире на улице Тазаева пострадал мужчина
При пожаре в квартире на улице Тазаева пострадал мужчина

В комнате площадью 10 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка.

В Колпино утром 25 декабря произошел квартирный пожар, в котором пострадал мужчина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: улица Тазаева, 24, поступило на пульт спасателей в 07:25. В комнате площадью 10 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка. К 07:56 огонь потушили. 

В результате травмы получил жилец, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия установят дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: возле станции "Улица Дыбенко" полыхала новогодняя елка. По предварительным данным, случилось короткое замыкание. 

Фото: Piter.TV 

