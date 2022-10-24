  1. Главная
Сегодня, 10:48
Возле станции "Улица Дыбенко" полыхала новогодняя елка

По предварительным данным, случилось короткое замыкание.

Около станции петербургского метрополитена "Улица Дыбенко" горела новогодняя елка. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Пожар произошел примерно в 09:00 22 декабря в Невском районе, полыхала макушка дерева. Искусственная ель украшена звездами. По предварительным данным, случилось короткое замыкание, пишет 78.ru. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: из горевшей квартиры во Всеволожске спасли двоих детей. Также по маршевым лестницам эвакуировали 25 человек из соседних жилищ. 

Видео: ВКонтакте / Питер Решает 

