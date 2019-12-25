Из горевшей квартиры во Всеволожске спасли двоих детей

Также по маршевым лестницам эвакуировали 25 человек из соседних квартир.

Во Всеволожске в Ленобласти потушили пожар в квартире дома по улице Вокка. Об этом рассказали в МЧС России.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей 22 декабря. В пятиэтажном панельном здании в жилище полыхала обстановка на площади 6 "квадратов". Огонь быстро локализовали и ликвидировали.

Были спасены двое детей, также по маршевым лестницам эвакуировали 25 человек из соседних квартир. Причины пожара устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы района.

МЧС напоминает: недопустимо оставлять малолетних детей без присмотра! Особенно в условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью. Пожарная безопасность в доме и ответственность за детей – прямая обязанность взрослых. Пресс-служба МЧС России

Фото: Piter.TV