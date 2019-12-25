  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из горевшей квартиры во Всеволожске спасли двоих детей
Сегодня, 8:10
74
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из горевшей квартиры во Всеволожске спасли двоих детей

0 0

Также по маршевым лестницам эвакуировали 25 человек из соседних квартир.

Во Всеволожске в Ленобласти потушили пожар в квартире дома по улице Вокка. Об этом рассказали в МЧС России. 

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей 22 декабря. В пятиэтажном панельном здании в жилище полыхала обстановка на площади 6 "квадратов". Огонь быстро локализовали и ликвидировали. 

Были спасены двое детей, также по маршевым лестницам эвакуировали 25 человек из соседних квартир. Причины пожара устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы района. 

МЧС напоминает: недопустимо оставлять малолетних детей без присмотра! Особенно в условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью. Пожарная безопасность в доме и ответственность за детей – прямая обязанность взрослых. 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее на Piter.TV: реабилитационный центр горел в деревне Раболово. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, пожар
Категории: Происшествия, Лента новостей, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии