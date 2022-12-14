  1. Главная
Сегодня, 15:59
Реабилитационный центр горел в деревне Раболово

К счастью, пострадавших нет, однако эвакуировали шесть человек.

В Гатчинском районе Ленобласти утром 19 декабря произошел пожар. Возгорание было ликвидировано силами МЧС России, сообщили в ведомстве. 

В деревне Раболово полыхало двухэтажное здание размером 6х8 метров, где находится реабилитационный центр, пишет "Фонтанка". Кроме того, загорелась одноэтажная пристройка размером 2х6 метров. Тушили пожар 119-я и 43-я пожарные части. К счастью, пострадавших нет, однако эвакуировали шесть человек. 

Ранее мы рассказывали о том, что банкомат загорелся в деревне Васкелово. По словам местных предпринимателей, ночью перестали работать камеры наблюдения из-за отключенного электричества. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

