Банкомат загорелся в деревне Васкелово

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия во Всеволожском районе. В магазине на Привокзальной площади в деревне Васкелово утром 18 декабря загорелся банкомат, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Пожар потушили экстренные службы, к счастью, никто не пострадал. На месте работает СОГ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По словам местных предпринимателей, ночью перестали работать камеры наблюдения из-за отключенного электричества, пишет "Фонтанка". Также рядом с торговой точкой заметили саморезы и гвозди.
Ранее на Piter.TV: в поселке Мельниково мужчина поджег КамАЗ незнакомца. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).
