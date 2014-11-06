Банкомат загорелся в деревне Васкелово

Пожар потушили экстренные службы, к счастью, никто не пострадал.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия во Всеволожском районе. В магазине на Привокзальной площади в деревне Васкелово утром 18 декабря загорелся банкомат, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пожар потушили экстренные службы, к счастью, никто не пострадал. На месте работает СОГ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По словам местных предпринимателей, ночью перестали работать камеры наблюдения из-за отключенного электричества, пишет "Фонтанка". Также рядом с торговой точкой заметили саморезы и гвозди.

Ранее на Piter.TV: в поселке Мельниково мужчина поджег КамАЗ незнакомца. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Фото: Piter.TV