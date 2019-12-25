  1. Главная
В поселке Мельниково мужчина поджег КамАЗ незнакомца
Сегодня, 12:14
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Полицейские Приозерского района задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 16 декабря к правоохранителям обратился мужчина 1961 года рождения с заявлением о том, что днем ранее неизвестный поджег его КамАЗ на Ленинградской улице в поселке Мельниково. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества). 

На Еловой аллее 17 декабря поймали злоумышленника 1996 года рождения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz на Софийской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мельниково, поджог
