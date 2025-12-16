Зампред ЦБ назвал причины роста наличных в обороте

Алексей Заботкин рассказал о незначительном тренде в экономике.

Прирост наличных денежных средств в российском обороте с начала 2026 года оказался выше, чем фиксировался за аналогичные периоды 2024-2025 годов. Соответствующими статистическими данными с журналистами газеты "Ведомости" поделился заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин. Эксперт из государственного финансового регулятора уточнил, что речь не идет о беспрецедентной ситуации, так как увеличение показателя остается на незначительном уровне. Он соответствует началу 2023 года. Также незначительно выросла доля наличных в денежной массе. Еще год назад показатель M0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14 процентов, а теперь - 14,4 процента. Данный показатель остается ниже уровней конца 2024 года.

Прирост наличных в абсолютных значениях с начала года, действительно, оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 годов... Перелома тренда не произошло. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

Он также отметил, что важным фактором спроса остается потребность граждан в наличных для текущих расчетов и формирования запаса средств. По его словам, важную роль в в вопросе играет то, что электронные способы оплаты не всегда работают стабильно. Таким образом иногда в кафе или магазине можно расплатиться только наличными из-за перебоев с мобильным интернетом или работой платежных терминалов.

Неуместно говорить о переохлаждении российской экономики, заявили в ЦБ.

Фото: YouTube / Банк России