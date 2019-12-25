ЦБ призвали ускорить подготовку закона о мультибанкинге

В обсуждении предложения участвовали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка и Т-Банка.

Ассоциация "ФинТех" (АФТ) попросила Центральный Банк России ускорить подготовку федерального закона об открытых API, который позволит стране быстрее развивать мультибанкинг и объединять банковские счета человека из разных кредитных организаций в одном приложении. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из газеты "Известия". В СМИ уточнили, что в конце 2025 года государственный финансовый регулятор обновил комплекс стандартов открытых API. Благодаря нововведению граждане и компании могут видеть в интерфейсе одного выбранного банка продукты, открытые в разных кредитных организациях. Реализовать такие возможности можно при условии предоставления согласия на передачу своих данных. Сейчас стандарты носят рекомендательный характер, а Центробанк участвует в формировании законодательной базы для перехода к обязательному применению стандартов открытых API на внутреннем финансовом рынке.

Участники пилотных проектов, поддержавшие инициативу Банка России, вложили в ее реализацию значительные ресурсы. Без законодательного закрепления эти инвестиции могут не получить ожидаемой отдачи. официальное письмо от АФТ

Авторы материала пояснили, что обмен данными между банками по технологии открытых API остается добровольным решением. В АФТ полагают, что для массового внедрения мультибанкинга в России власти должны на законодательном уровне закрепить единые правила работы, а обязательное применение открытых API сначала распространить на системно значимые компании.

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Фото: Piter.tv