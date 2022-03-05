Центробанк выпустил новую банкноту в 100 рублей

Популярная в обороте купюра посвящена Центральному федеральному округу.

Банк России вводит с 10 июля 2026 года в масовое обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Лицевую сторону купюры украшает фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной изображен Ржевский мемориал Советскому Солдату. А также стилизованная карта ЦФО, нарисованная по аналогии с модернизированными банкнотами номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей прошлого года.

Новую 100-рублевую банкноту выполнили преимущественно в оливковых и оранжевых цветах. В нижнем правом углу лицевой стороны находится QR-код. Он переводит на страницу сайта ЦБ. Защитные характеристики и дизайн лицевой стороны купюры аналогичны банкноте номиналом 100 рублей, выпущенной в 2022 году.

В декабре 2025 года ЦБ представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей, на ней изображен теплоход "Метеор", Волга и другие значимые объекты Приволжского ФО.

Фото: официальный сайт Центрального банка России