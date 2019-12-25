В Петербурге выявили более 120 нарушений на воде и изъяли 9 катеров

Штраф за нарушение правил пользования маломерными судами для физических лиц увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

В июле сотрудники Комитета по транспорту Петербурга активизировали контроль за безопасностью судоходства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверок было составлено свыше 120 материалов об административных правонарушениях, которые сейчас находятся на рассмотрении.

В рамках очередного рейда на реке Средняя Невка выявлено 6 новых нарушений: 3 маломерных судна были помещены на специализированную стоянку Агентства внешнего транспорта. Всего с начала месяца инспекторы изъяли 9 катеров модели "Афалина", в отношении их судоводителей составлены протоколы.

Кроме того, ведомство напоминает о повышении ответственности: штраф за нарушение правил пользования маломерными судами для физических лиц увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе Петербурга ограничат движение из-за соревнований по триатлону на Крестовском острове.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга