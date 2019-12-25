В Петроградском районе Петербурга ограничат движение из-за соревнований по триатлону на Крестовском острове

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.

В связи с проведением открытых соревнований по триатлону "Триатлон на Крестовском" в Петроградском районе Петербурга вводятся временные ограничения для транспорта. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту. Ограничения будут действовать 1 августа.

Полная остановка движения: с 08:00 до 14:00 запрет вводится на Южной дороге (от Теннисной аллеи до Северной дороги), Северной дороге (от Бодрова переулка до Южной дороги), а также на Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной аллеях.

Остановка запрещена: с полуночи (00:00) до 14:00 на участке Северной дороги от Бодрова переулка до Футбольной аллеи.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.

Ранее Комитет по транспорту предупредил об ограничениях движения и судоходства в центре Петербурга из-за фестиваля "Фонтанка-САП".

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга