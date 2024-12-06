ЦБ представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей

Центральный банк России на пресс-конференции с журналистами презентовал обновленную банкноту в одну тысячу рублей. Продемонстрировал купюру широкой аудитории заместитель председателя государственного финансового регулятора Сергей Белов. Он указал, что денежное средство поступит в обращение на сразу после выпуска, так как на весь процесс уйдет до полутора лет. Известно, что Банкнотытысячи рублей образца 1997 года изготовления останутся в обращении у местного населения до момента износа, естественной замены на новые купюры. Уж в ближайшее время новые купюры будут выданы банкоским структурам для использования.
Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.
заявление пресс-службы ЦБ РФ
Путин рассказал, за что критикуют Центробанк.
Фото и видео: официальный сайт Центрального банка России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все