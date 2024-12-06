  1. Главная
Сегодня, 12:14
ЦБ представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей

На купюре изображен теплоход "Метеор", Волга и другие значимые объекты Приволжского ФО.

Центральный банк России на пресс-конференции с журналистами презентовал обновленную банкноту в одну тысячу рублей.  Продемонстрировал купюру широкой аудитории заместитель председателя государственного финансового регулятора Сергей Белов. Он указал, что денежное средство поступит в обращение на сразу после выпуска, так как на весь процесс уйдет до полутора лет. Известно, что Банкнотытысячи рублей образца 1997 года изготовления останутся в обращении у местного населения до момента износа, естественной замены на новые купюры. Уж в ближайшее время новые купюры будут выданы банкоским структурам для использования.

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.

заявление пресс-службы ЦБ РФ

Путин рассказал, за что критикуют Центробанк.

Фото и видео: официальный сайт Центрального банка России

