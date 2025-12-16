В Петербурге и Ленобласти предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за штиля

Вечером 8 июня и в ночь на 9 июня в городах и посёлках региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое. Также объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гроз, ливней и града.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области предупредил жителей о возможном ухудшении качества воздуха вечером 8 июня и в ночь на 9 июня. Причиной станут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — сочетание факторов, например безветрия, при котором загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое атмосферы. В такие периоды в воздухе может появиться дымка, смог или неприятные запахи. Аналогичный прогноз даёт и ФГБУ "Северо-Западное УГМС" для Санкт-Петербурга и Карелии.

Кроме того, на 9 июня в обоих регионах объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. С 9 часов утра до 9–10 часов вечера местами ожидаются грозы, ливни, град, а также усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. В Ленинградской области грозы могут продолжаться до утра 10 июня.

Ранее на Piter.TV: среднемесячная температура в мае в Петербурге составила +12,3 градусов.

Фото:ФГБУ "Северо-Западное УГМС"