Председатель Комитета по инвестициям: Петербург презентовал мегапроекты на ПМЭФ-2026

Всего по итогам ПМЭФ-2026 Петербург заключил 74 соглашения на общую сумму 731,72 млрд рублей, из которых 41 являются инвестиционными.

На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) город на Неве представил свои ключевые инфраструктурные проекты, направленные на развитие туризма, транспорта и ревитализацию исторических территорий. Председатель Комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал о том, что будет построено в ближайшее время.

Одним из главных проектов стал всесезонный кластер "Санкт-Петербург Марина". В этом году начнётся строительство его первой очереди – спортивного ядра с яхт-клубом и Академией парусного спорта. Полноценный курорт с гостиницами и всей необходимой инфраструктурой для проведения соревнований международного уровня планируется ввести к 2030 году.

Другой знаковый проект – реконструкция легендарной тюрьмы "Кресты" в арт-кластер. По словам Складчикова, это станет новой точкой притяжения. На территории появятся отели, культурные и деловые пространства, а всю зону от улицы Комсомола до Арсенальной набережной сделают пешеходной. Стоимость реализации проекта оценивается более чем в 15 миллиардов рублей, а срок завершения также намечен на 2030 год.

Центральным элементом транспортной стратегии остаётся Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД). На форуме был представлен самый сложный её этап – уникальный разводной мост через Неву.

Его длина составит почти 800 метров, а разводной пролет – более 60 метров. Это однокрылый мост без швов посередине, чтобы обеспечить высокоскоростной режим движения. При этом он спроектирован так, чтобы не нарушать панораму культурного наследия – Финляндского железнодорожного моста, чьи опоры он повторяет. Разрешение на строительство уже получено, и работы начнутся в ближайшее время.

Кроме того, активно развивается транспортная инфраструктура южной части города. Успешно запущена первая очередь трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка", которая за полгода перевезла более полутора миллионов пассажиров. Прорабатываются новые маршруты до Колпино и будущего кампуса СПбГУ в Пушкине.

Всего по итогам ПМЭФ-2026 Петербург заключил 74 соглашения на общую сумму 731,72 млрд рублей, из которых 41 являются инвестиционными. Это третий показатель за всю историю форума, подчеркнул губернатор Александр Беглов. Среди знаковых договорённостей – создание инженерного кампуса в Кронштадте с компанией "Газпром нефть" и строительство нового зоопарка в Приморском районе.

Ранее мы сообщили о том, что во время ПМЭФ инспекторы ГАТИ осмотрели 2,1 тыс. объектов.

Фото: предоставлено Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга

