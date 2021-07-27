Путин рассказал, за что критикуют Центробанк

Глава РФ заметил, что старается не вмешиваться в работу государственного финансового регулятора.

Владимир Путин объяснил, за что критикуют Центральный банк России. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент заметил, что разница между уровнем инфляции в стране и ключевой ставкой является одной из тем, которую обсуждают люди в вопросе деятельности государственного финансового регулятора. Дополнительно политический лидер не стал давать оценку решению ЦБ. Он заметил, что у них есть много хороших профессионалов, которые могут прокомментировать такое решение по ставке.

Достаточно ли этого понижения на полпроцента или нет? Сейчас не буду давать никаких оценок. На экспертном уровне, уверен, у нас много хороших специалистов - люди сделают соответствующие оценки. Владимир Путин, президент РФ

Известно, что сегодня Банк России по результатам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо, пятый раз подряд снизил ключевую ставку. На этот раз показатель упал на 0,5 процентного пункта . Теперь ключевая ставка в России составляет 16 процентов годовых.

