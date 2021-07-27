Глава России призвал удешевить логистику для того, чтобы рыба была на столах у россиян.

Владимир Путин заявил о необходимости государственного регулирования цен в некоторых сферах. В частности, речь идет о жизненно необходимых лекарствах. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент уточнил, что данный продукт питания с территории Дальнего Востока должен быть максимально дешевым для покупателей способом попадать в европейскую часть страны. Для выполнения такого условия правительство должно улучшать логистическую систему. По мнению политического лидера, в текущий момент на столе граждан рыбной продукции просто не хватает. По нормам потребления рыбных блюд Россия не дотягивает.

Правда, есть сферы, где регулирование необходимо, ну скажем, по жизненно важным лекарствам. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал повышение налогов в России временным.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025